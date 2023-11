So rettet Paul Walker nach seinem Tod viele Menschenleben!

Er wollte Menschen in Not unterstützen! Vor zehn Jahre verstarb Paul Walker (✝40) nach einem schrecklichen Autounfall. Im September 2023 wäre er 50 Jahre alt geworden. Vor allem durch die Blockbuster-Reihe Fast & Furious war der Schauspieler den Menschen ein Begriff. Fernab der Kameras hatte der Verstorbene aber eine Hilfsorganisation gegründet. Auch nach seinem Tod wird klar: Pauls Vermächtnis lebt nicht nur in den Herzen der Menschen weiter!

Gegenüber People spricht sein Bruder Cody Walker (35) über die gemeinnützige Arbeit des Hollywoodstars: "Er ging damit lange Zeit nicht an die Öffentlichkeit, aber er finanzierte sie zu 100 Prozent selbst. Er war das Herz und die Seele der Organisation." Paul sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, Menschen in Katastrophengebieten zu unterstützen. So erinnert sich Cody an die Worte seines großen Bruders: "Ich will nicht Teil einer großen PR-Kampagne sein. Ich möchte nach Haiti, Chile oder auf die Philippinen gehen. Ich möchte den Menschen dort helfen!"

Auf die Frage, was er seinem verunglückten Bruder sagen würde, wenn dieser noch am Leben wäre, antwortet Cody: "Sein Vermächtnis besteht weiter und die Organisation, die er gegründet hat, 'Reach Out World Wide', lebt immer noch. Und sie hilft Menschen auf der ganzen Welt."

Getty Images Cody und Paul Walker im November 2013

Getty Images Paul Walker im November 2003 in Westwood

Instagram / codybwalker Cody Walker, Bruder von Paul Walker

