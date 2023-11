Verleumdungsprozess: Dieser Promi-Anwalt vertrat Gil Ofarim

Der Prozess gegen Gil Ofarim (41) ist vorbei – doch einige Fragen bleiben offen! Der Musiker wurde 2022 wegen Verleumdung und falscher Aussagen angeklagt, nachdem er einen Hotelangestellten des Antisemitismus beschuldigt hatte. Am Dienstag fand die Verhandlung dann aber ein jähes Ende: Denn der ehemalige Let's Dance-Star gab zu, die Geschichte frei erfunden zu haben. Vor Gericht wurde er von Alexander Stevens vertreten – und dieser ist bei den Promis bestens bekannt!

Der Name des Juristen war in den vergangenen Jahren bereits in zahlreichen Prozessen von und gegen Prominente gefallen. Unter anderem 2018 – damals hatte er die Schauspielerin Antje Mönning (46) verteidigt, die wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angeklagt worden war. Er erwirkte einen Freispruch. 2021 tauchte Stevens Name erneut auf: Er vertrat Jany Tempel (54), die Regisseur Dieter Wedel (✝82) der Vergewaltigung beschuldigte, bevor dieser verstarb.

Zuletzt machte Stevens mit einem Buch auf sich aufmerksam: In "Falsch verdächtigt" stellt er unter anderem den Fall Luke Mockridge (34) dar und gibt Details preis, die zuvor unbekannt waren – unter anderem über angebliche Angriffe und Verwüstungen.

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim in Leipzig, November 2023

Getty Images Dieter Wedel in München im Juli 2012

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

