Wieder eine neue Datingshow: Im Dezember startet "Love Fool"

Liebeshungrige Singles bekommen eine neue Chance. Love Island, Are You The One? oder Bachelor in Paradise – das Angebot an Dating-Formaten ist groß. In all diesen Sendungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu verlieben. Die Beziehungen halten dann mal mehr, mal weniger lange.Nun wird nachgelegt: Schon am 12. Dezember geht mit "Love Fool" eine brandneue Datingshow an den Start.

Und so geht's: Ähnlich wie auch schon bei Make Love, Fake Love sind nicht nur Singles bei "Love Fool", sondern auch Vergebene. Ziel ist es, unentdeckt zu bleiben und so an das Preisgeld zu kommen. Der Clou dabei ist die Tatsache, dass die Vergebenen als Paar in der Show antreten und so als Team gegen die Singles spielen. Immer, wenn ein Vergebener entlarvt wird, steigt der Jackpot. Die Singles können nur gewinnen, wenn sie alle "Faker" entlarven. Als Spielleiter führt der sogenannte Fool die Kandidaten an. Laut RTL handelt es sich dabei um eine virtuelle Figur, die von Unter uns-Star Timothy Boldt (32) gesprochen und gespielt wird. Er schickt auf Dates und gibt kleine Challenges auf.

Aber wer sind die Kandidaten überhaupt? Mit prominenten Gesichtern dürfen die Fans jedenfalls nicht rechnen, denn dann wäre ja klar, wer Single ist und wer nicht. Die Teilnehmer sind ein bunter Mix. Von Studenten, Bürokauffrauen, Friseurinnen über Gerüstbauer, Barkeeper und Soldaten ist alles dabei.

RTL Der Fool, Host bei "Love Fool"

RTL/ Stefan Gregorowius Timothy Boldt, "Unter uns"-Darsteller

RTL Die Kandidaten von "Love Fool"

