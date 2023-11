Gerüchte: Sind Molly-Mae Hague und Tommy Fury etwa getrennt?

Ist zwischen Molly-Mae Hague (24) und Tommy Fury tatsächlich alles aus und vorbei? Die Influencerin und der Profiboxer hatten sich 2019 bei Love Island UK kennengelernt und Hals über Kopf ineinander verliebt. Im Juli hielt der Sportler sogar um die Hand seiner Liebsten an. Alles scheint perfekt – doch seit Kurzem wird gemunkelt, dass die beiden getrennt sind. Grund dafür sind Videos, die den Briten beim Feiern mit anderen Frauen zeigen. Was ist an den Trennungsgerüchten dran? Tommys Nichte spricht jetzt Klartext!

Auf TikTok äußert sich Venezuela, die älteste Tochter von Tyson Fury (35) zu dem Beziehungsstatus ihres Onkels. "Einige Leute [haben] mich gefragt, ob Tommy und Molly-Mae noch zusammen sind. Ja, sie sind glücklicher als je zuvor." Der 24-Jährige sei gerade erst bei seiner Familie gewesen und es sei alles in Ordnung gewesen: "Kein Grund zur Sorge." Tommy und Molly-Mae äußerten sich bisher noch nicht persönlich zu den Gerüchten.

Die YouTuberin feuerte die Spekulationen zuletzt selbst im Netz an. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen süßen Schnappschuss mit Tommy und ihrer Tochter Bambi. Was dabei besonders ins Auge fiel: Sie trug ihren rund 690.000 Euro teuren Verlobungsring nicht am Finger!

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de