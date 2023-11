Kindisch? Was sagt ihr zum aktuellen "Are You The One"-Cast?

Datingshow im Kindergarten? Die neue Staffel Are You The One? sorgt aktuell für gemischte Gemüter. Die schüchterne Art einiger Kandidaten lässt das Flirten in der Show nur langsam ins Rollen kommen. Auch Moderatorin Sophia Thomalla (34) machte den Singles bereits eine harte Ansage – besonders die Boys bekamen ihr Fett weg. Aber wie stehen die Fans zu dem Cast der fünften Staffel des Erfolgsformats?

Es wird kritisiert, die Kandidaten würden sich gar nicht auf Flirts einlassen. "Was ist das bitte für eine Staffel? Dieser kindische Cast – brutal", urteilt ein User auf Instagram. Viele bezeichnen die aktuelle Staffel jetzt humorvoll als die Kids-Version von "Are You The One?" und schlagen vor, eine Altersgrenze einzuführen. Doch manche Kandidaten haben auch ein Sympathieproblem: Besonders Ryan und Martin polarisieren im Netz. "Schlimmste Staffel ever, es tut weh zuzuschauen", kommentiert ein Zuschauer, ein anderer schreibt nur kurz und knackig: "Langweilig!"

Während einige Fans also von einem Reinfall sprechen, finden andere positive Worte: "Ich frage mich, warum immer erwartet wird, das jeder mit jedem rummacht? Man lernt sich kennen über intensive Gespräche [...], hat nichts mit langweilig zutun." Ein Zuschauer findet: "Trotzdem sehr coole Staffel! Vor allem die Frauen rocken." Was sagt ihr zur aktuellen Staffel? Stimmt unten ab!

Anzeige

RTL / Frank Beer Die Jungs der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Martin

Anzeige

RTL / Frank Beer Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de