"Richtig spannend": Ana Johnson macht sich für Geburt bereit

Es dauert nicht mehr lange, bis sie zu dritt sind! Ana (30) und Tim Johnson erwarten aktuell ihren ersten Nachwuchs. Nachdem das Paar jahrelang vergeblich versucht hatte, schwanger zu werden, hat es dieses Jahr endlich geklappt. Mittlerweile ist die Influencerin hochschwanger – in den kommenden Tagen soll die Geburt bereits eingeleitet werden. Ana und Tim machen sich für die Ankunft ihres Babys schon startklar!

Mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram zeigt die 30-Jährige ihren Fans, dass alles für ihren Sohn bereit ist. "Wir warten auf dich. Jetzt wird es langsam richtig spannend! Die letzten Tage sind gezählt, bis wir unseren kleinen Engel in den Armen halten", schreibt Ana unter das Foto, auf dem ein Babykorb mit einem niedlichen Strampler, Socken und einer Mütze zu sehen ist. Auch der baldige Papa scheint total aufgeregt zu sein und kommentiert: "Oh mein Gott, in einer Woche wird sich unser Leben um 100 Prozent ändern. Ich freue mich schon so krass darauf!"

Kurz vor der Entbindung ist Ana aber etwas angeschlagen: Sie liegt aktuell mit einer fiesen Erkältung flach! "Keine Besserung in Sicht gerade. Ich versuche mich auszuruhen, Tee zu trinken, Suppe zu essen, in der Hoffnung, dass es ganz schnell besser wird. Das ist so nervig", erklärte sie ihren Fans Anfang der Woche mit krächzender Stimme.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnsons Babykorb

Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Mann Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de