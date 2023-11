Skurriler "Guten Morgen"-Gruß aus Britney Spears' Bett!

Wieder ein seltsamer Einblick in das Privatleben von Britney Spears (41)! Lange Zeit galt sie als der Popstar schlechthin. Seit einiger Zeit fällt die Sängerin jedoch eher durch fragwürdige, häufig sehr freizügige Beiträge im Netz auf. Ihre Fans machen sich deshalb oftmals Sorgen über den mentalen Zustand der Popikone. Jetzt zeigt Britney sich nackt im Bett und wünscht ihren Zuschauern einen guten Morgen!

Auf Instagram postet Britney ein neues Video von sich. Die "Womanizer"-Interpretin wälzt sich nackt im Bett, an ihrem Körper trägt sie nur eine schwarze Halskette. Sie zieht Grimassen, zeigt ihre Zähne und wünscht mehrfach einen guten Morgen. Die Kommentarfunktion hat sie für das bizarre Posting deaktiviert. Etwas später posiert sie beim Anprobieren verschiedener Outfits für die Kamera und schreibt dazu: "2023 war scheiße! Ich bin so bereit für 2024!"

Dabei feierte Britney zuletzt zumindest beruflich große Erfolge. Die Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me" im Oktober war ein riesiger Erfolg! Ein zweiter Band sei bereits für das nächste Jahr geplant.

Anzeige

Getty Images Britney Spears im September 2016

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Mai 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de