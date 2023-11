Wie Barbie und Ken! Margot Robbie besucht mit Ehemann Event

Als wären sie direkt dem Film entsprungen! Margot Robbie (33) begeisterte die Fans im Sommer mit dem Kinohit Barbie. Der Film wurde dabei zu einem wahren Phänomen in den sozialen Medien und hob ihre Karriere noch einmal auf eine neue Stufe. Mit ihrem Liebesleben lässt es die Schauspielerin dagegen eher ruhig angehen und zeigt sich nur selten mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (33). Zu einem Screening von "Barbie" liefern Margot und Tom nun allerdings einen Auftritt, der Barbie und Ken gleichkommt!

Für ein Screening von "Barbie" in New York City erschien die Hauptdarstellerin am Dienstag am Arm ihres Liebsten. Während der Filmproduzent in einem dunkelgrauen Mantel, einem cremefarbenen Rollkragenpullover und einer dunkelblauen Hose eher unauffällig blieb, schien er die Bühne ganz der Blondine zu überlassen. Margot dagegen trug nämlich ein rosafarbenes kurzes Kleid mit Puffärmeln von Versace, das ihre schmale Taille perfekt in Szene setzt. Dazu kombinierte die Beauty eine winzige pinkfarbene Handtasche sowie Pumps in derselben Farbe.

In letzter Zeit scheint sich das Ehepaar ungewöhnlich oft gemeinsam in die Öffentlichkeit zu wagen, denn erst vor wenigen Wochen waren sie gemeinsam bei der Premiere von "Saltburn" in Los Angeles erschienen. Für diesen Anlass hatte sich Margot in ein figurbetontes schwarzes Kleid mit transparenten Elementen geworfen.

Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

Anzeige

Getty Images Margot Robbie und ihr Partner Tom Ackerley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de