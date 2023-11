Das möchte sich Margot Robbie von ihrem "Barbie"-Geld kaufen

Doch mehr Barbie in echt als gedacht! Die Schauspielerin Margot Robbie (33) war der Star des diesjährigen "Barbie"-Films. Der Streifen brach seit dem Tag, an dem er in die Kinos kam, zahlreiche Rekorde – "Barbie" spielte letztlich 1,08 Milliarden Euro ein. Für die Produktion wurde Margots Firma "LuckyChap Entertainment" gewonnen. Insgesamt soll sie durch ihre Rolle 50 Millionen Dollar verdient haben: Nun verrät Margot, was sie sich von dem Geld alles kaufen möchte!

Kürzlich verriet die Schauspielerin in einem Interview: "Ich habe eigentlich gar nichts so Verrücktes [mit dem Geld] gemacht." Dann fügte sie scherzhaft gegenüber ET hinzu: "Aber jetzt, wo du es sagst, werden alle meine Geschwister fragen: Wo ist mein Haus?" Ihr Mann Tom Ackerley (33) meldete sich während des Interviews zu Wort und meinte: "Wir sollten ein paar pinke Ferraris kaufen!" Ein pinkes Auto erinnert sofort an den "Barbie"-Film: Dort fährt Margot als Barbie in einem pinken Cabrio von der Barbie- in die Menschenwelt. Ob es jetzt ein pinker Ferrari oder ein anderes pinkes Cabrio wird: Margot wird ihren "Barbie"-Moment im echten Leben haben!

Ob die Schauspielerin noch mal in die Rolle von Barbie schlüpft, ist derzeit noch nicht bekannt: Bisher hat ein Insider gegenüber Radar Online nur verraten, dass Margot aktuell nicht plane, einen zweiten Teil zu drehen. Für sie sei die Geschichte dieser Rolle schlichtweg auserzählt.

Getty Images Margot Robbie im Juni 2023

Getty Images Margot Robbie und ihr Partner Tom Ackerley

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

