Danni Büchner bricht beim "Promi Büßen"-Spiel zusammen!

Bei Das große Promi-Büßen stellen sich einige Promis ihren Verfehlungen. In der Runde der Schande werden sie mit ihren Fehltritten konfrontiert. Aber nicht alle Teilnehmer zeigen Reue – so beispielsweise Mike Cees. Er musste zudem die Show als erster verlassen. Auch in Spielen müssen die Realitystars für ihre Taten Buße tun. Doch das geht nun nach hinten los: Die Kandidatin Daniela Büchner (45) bricht während der Aufgabe zusammen.

Bei einem Bestrafungsspiel mussten die TV-Bekanntheiten im Team immer wieder einen Ball einen steilen Berg hochrollen und ihn dann den Berg hinunter auf unten stehende Tonnen rollen lassen, um Punkte zu erzielen. Doch bereits früh im Spiel sinkt Danni zu Boden: "Ich kann nicht mehr. Ich bekomme keine Luft." Die anderen Teilnehmer fächern ihr Luft zu, dann kommt der Krankenwagen. "Du musst eine Pause einlegen, dass du dich erholst. Und am Spiel solltest du nicht mehr teilnehmen", erklärt ihr der Sanitäter. Dann nehmen sie sie mit.

Während viele ihrer Show-Kollegen ihr beistehen, ist Eric Sindermann (35) jedoch sauer. Aus Wut darüber, dass sie das Spiel nach Dannis Abbruch verloren haben, tritt er eine der Tonnen um. "Ich bin sauer, dass wir das Spiel verloren haben", schimpft der selbst ernannte Mode-König. Dabei entfacht ein Streit mit Emmy Russ (24), die seine Reaktion überhaupt nicht verstehen kann.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Eric Sindermann bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de