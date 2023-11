"Etwas geht vor sich": Britney Spears bestätigt Fan-Sorgen

Britney Spears (41) versetzt ihre Fans in Sorge. Die Sängerin veröffentlichte gerade erst ihre Memoiren "The Woman In Me". Weil sie in dem Buch kein Blatt vor den Mund nimmt und ordentlich auspackt, sorgte sie für jede Menge Schlagzeilen. Doch aktuell scheinen Fans sich vor allem Sorgen zu machen, dass der Rummel dem Popstar zu viel werden könnte. Nun bestätigt Britney, dass tatsächlich etwas passiert ist.

"Es ist seltsam, denn obwohl ich Instagram nutze, verfolge ich die sozialen Medien, die Nachrichten und das Fan-Geplauder nicht!", erklärt Britney in einem langen Statement auf Instagram. In den vergangenen Wochen habe sie aber doch geschaut, was vor allem ihre Fans so über sie schreiben und sei überrascht, wie nett die meisten Nachrichten seien. "Sie haben immer den Verdacht, dass etwas vor sich geht. Nun ratet mal, Britney-Nerds... Ihr hattet zu 100 Prozent recht. Ich habe keine Zeit, darüber zu sprechen, denn in diesem Moment ist es unbegreiflich", meint sie. Auch wenn sie nicht sagt, worum es geht, erklärt die "Toxic"-Interpretin, oft abgelehnt und verletzt worden zu sein.

Und dabei wirkte Britney noch vor wenigen Tagen entspannt und in sich ruhend. Paparazzi fotografierten sie in West Hollywood beim Verlassen eines Luxushotels. Die Aufnahmen lagen TMZ vor und zeigen die 41-Jährige in einem schlichten orangefarbenen Kleid. Für die Fotografen hatte sie sogar ein herzliches Lächeln.

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

Anzeige

Getty Images Britney Spears, August 2016 in New York City

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Mai 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de