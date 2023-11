Fans einig: Sie ist die nervigste "Promi Büßen"-Kandidatin!

Sie nervt die Fans am meisten! Bei Das große Promi-Büßen stellen sich zwölf Realitystars ihren Fehltritten. In der Runde der Schande werden sie mit ihren Fehlern konfrontiert. Während einige Promis ihre Taten bereuten, sehen andere ihre Fehler nicht ein. Mike Cees musste das Camp bereits verlassen. Promiflash hat nachgefragt, welcher der übrig gebliebenen Kandidaten den Lesern am meisten auf die Nerven geht!

Bei einer Promiflash-Umfrage [Stand: 30. November, 19:43 Uhr] krönten 898 von 2.705 Lesern (33,2 Prozent) Yvonne Woelke (42) zur unsympathischsten Kandidatin der diesjährigen Staffel. Damit hebt sie sich klar von dem Erotik-Model Emmy Russ ab, das mit 633 Votes (23,4 Prozent) den zweiten Platz belegt. 399 Reality-Fans (14,8 Prozent) gaben ihre Stimme dagegen dem letztjährigen Das Sommerhaus der Stars-Gewinner Patrick Romer (28).

Die Sympathie der Fans ist dagegen drei anderen Kandidaten sicher: Mit nur 10 Votes (0,4 Prozent) ist Leon Machère (31) zurzeit der beliebteste Kandidat der Realityshow. Doch der TV-Detektiv Jürgen Trovato (61) ist dem YouTuber mit 19 Stimmen (0,7 Prozent) dicht auf den Fersen. Ebenfalls beliebt ist die Temptation Island-Kandidatin Gloria Glumac: Sie geht bisher nur 29 Zuschauern (1,1 Prozent) auf die Nerven.

