"Hochzeit auf den ersten Blick"-Gattin war nicht Jochens Typ

Fand Jochen seine Ehefrau gar nicht attraktiv? Der Polizeikommissar hat bei Hochzeit auf den ersten Blick die Sachbearbeiterin Yasemin geheiratet – gekannt hatten sich die beiden bis dato nicht. Sie vertrauten allein auf die Experten der Sendung, die sie anhand zahlreicher Tests und Gespräche zu einem Match bestimmt hatten. Doch die Ehe ging nur kurz nach dem Finale in die Brüche. Jetzt erklärt Jochen: Yasemin passte gar nicht in sein Beuteschema!

In einem Instagram-Livevideo mit dem ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Aron Schweizer erzählt der 38-Jährige, dass Yasemin durchaus eine attraktive Frau sei: "Mein Typ in dem Sinne war sie jetzt nicht. Wenn wir uns in einer Disco vor Jahren mal über den Weg gelaufen wären, hätte ich sie nicht angesprochen." Selbst wenn er es gemacht hätte, vermutet er, dass sie nicht auf ihn eingegangen wäre.

Denn auch Yasemin machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, dass ihr bei Jochen die optische Anziehung fehlt. "Vielleicht ist es nicht direkt mein absoluter Fall. Ich hatte davor andere, aber mir geht es um das Innere und ich möchte den Menschen kennenlernen. Darum ging es mir", hatte sie bereits im Oktober im Gespräch mit den Ex-Teilnehmern Mario und Ralf ausgeplaudert.

Anzeige

Sat. 1 Jochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / jochen.hadeb Jochen und Yasemin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2023

Anzeige

Instagram / jochen.hadeb Jochen, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de