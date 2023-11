Übergriff als Teenie: Lenny Kravitz ist nicht traumatisiert

Lenny Kravitz (59) gibt intime Einblicke in seine Vergangenheit. Der Musiker enthüllte 2020 in seinen Memoiren einen unangenehmen Vorfall. In dem Buch beschrieb er, als Jugendlicher habe ihn eine Frau ungefragt angefasst – das habe seine Einstellung zum Thema Sex sehr beeinflusst. Doch obwohl der Körperkontakt damals ohne sein Einverständnis passiert war, steht für Lenny bis heute fest: Es war für ihn kein sexueller Übergriff!

In einem neuen Interview mit Esquire schildert der Sänger: "Es war eine Erfahrung und eine Lektion!" Der "Fly Away"-Interpret erklärt weiter: "Vielleicht würde jemand sagen, dass es hätte angesprochen werden sollen und dass es das auch war, was auch immer, aber es war die Zeit, die es war. Ich habe gelebt und ich habe gelernt. Ich war nicht traumatisiert."

Eine Auswirkung auf Lennys Leben hatte der Vorfall dennoch – denn er verriet in seinem Buch, dass es ihn abgeschreckt habe, eine Frau zu irgendetwas überreden zu wollen. "Ich war selbst gezwungen worden und mochte es nicht", versicherte er.

Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz beim iHeartRadio Music Festival im September 2023

Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz, 2018

Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz bei den Oscars 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de