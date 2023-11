Vor Fehlgeburt: Megan Fox hatte eine Eileiterschwangerschaft

Sie hat eine schwere Zeit durchgemacht. Megan Fox (37) und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (33) sorgen seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung im Jahr 2020 immer wieder für Aufsehen. Zuletzt machte die Schauspielerin allerdings traurige Neuigkeiten öffentlich: Sie hatte eine Fehlgeburt. Doch das ist wohl nicht das erste Mal, dass die Leinwandschönheit diese schlimme Erfahrung machen musste: Bereits in jungen Jahren hat Megan ein Kind verloren.

Das enthüllt das Model nun in einem Interview mit Women's Wear Daily. Dort berichtet sie, dass sie "eine Eileiterschwangerschaft hatte, als [sie] jünger war." Während sie bereits zuvor mit einer ähnlichen Situation zu kämpfen hatte, habe sie lange Zeit nicht verstanden, warum es ihr beim zweiten Mal so viel schwerer fiel, den erneuten Verlust zu verarbeiten. Erst später habe der "Transformers"-Star erkannt, dass es daran gelegen habe, dass sie zuvor keine Fehlgeburt mit "jemanden, in den sie so verliebt war" erlebt habe. "Dieses Liebeselement machte diese Fehlgeburt wirklich tragisch für mich und hinterließ mir eine Menge Kummer und Leiden", erklärt sie.

Dass sie das Baby von sich und MGK verloren hat, machte die Ex-Frau von Brian Austin Green (50) mit der Veröffentlichung ihres Buches "Pretty Boys Are Poisonous" publik. In einem der Gedichte schrieb sie: "Da liegt ein Ultraschallbild neben deinem Bett, zehn Wochen und ein Tag… Glaubst du, sie hätte einen Abschiedsbrief hinterlassen, wenn sie gekonnt hätte?"

