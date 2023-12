Es geht los: Schwangere Ana Johnson jetzt im Krankenhaus!

Ana Johnson (30) gibt ein emotionales Update! Die Influencerin und ihr Ehemann Tim Johnson hatten lange versucht, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Dieses Jahr war es dann so weit: Die Netz-Bekanntheiten verkündeten, dass sie tatsächlich erstmals Eltern werden. Ihre Follower durften ihre ganze Schwangerschaft im Netz mitverfolgen: von den Hormonspritzen bis zur süßen Babyparty. Jetzt meldet sich Ana aus dem Krankenhaus!

"Der Tag war superemotional, weil es nun endlich losgeht", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und führt aus: "Mit der Einleitung kann es einige Tage dauern, bis unser Engel bei uns ist, also macht euch keine Sorgen." Ana verabschiedet sich damit in eine kleine Internet-Pause – ihre Community will sie darauf vorbereiten.

"Ich verabschiede mich vorerst bei euch, damit ich vollsten Fokus auf das Wichtigste ab jetzt habe. Danke für eure unzähligen Nachrichten und das Mitfiebern", verfasst Ana noch rührende Worte. Ihr kleines Wunder hat selbstverständlich Priorität: "Wir melden uns in aller Ruhe, wenn alles überstanden ist."

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2023

Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de