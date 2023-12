Umzugswagen vor Travis' Tür: Ist Taylor Swift eingezogen?

Es wird ernst für die beiden! Die Sängerin Taylor Swift (33) und ihr neuer Freund Travis Kelce (34) hatten in den vergangenen Wochen immer wieder für romantische Schlagzeilen gesorgt. Die "Love Story"-Interpretin und der NFL-Star verbringen trotz ihres vollen Terminkalenders fast jede freie Minute zusammen. Nun sollen die beiden den nächsten Schritt gewagt haben. Taylor soll bei Travis eingezogen sein.

Nach ihrem Konzert in Brasilien war der Popstar direkt zu seinem Liebsten in dessen Heimat gereist. Dort hatte Travis vor Kurzem eine Luxus-Villa gekauft. Vor dem Anwesen des Kanas-City-Spielers sollen Umzugswagen gesichtet worden sein, aus denen wohl Möbel und weitere Gegenstände in die Villa getragen wurden, berichtet Daily Mail.

Bis ihre Tour in zwei Monaten weitergeht, hätte Taylor genug Zeit, um ihr neues Domizil einzurichten, danach tritt sie wieder für ihre Fans auf. Die frisch Verliebten sind in der Zeit ihrer Trennung aber dennoch ständig in Kontakt: Sie facetimen jeden Tag miteinander.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

