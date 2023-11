So überbrücken Taylor Swift und Travis getrennte Zeiten!

Sie können wohl nicht ohneeinander! Seit Monaten verbringen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) viel Zeit miteinander. Fans sehen die Sängerin und den Star-Footballer unter anderem immer wieder bei romantischen Abendessen oder bei den Veranstaltungen des jeweils anderen. Doch beide führen ein Leben mit erfolgreicher Karriere – was ist, wenn sie ihren Verpflichtungen nachgehen müssen? Wenn sich Taylor und Travis nicht sehen, facetimen sie angeblich ununterbrochen miteinander!

Nicht immer kann der Sportler seiner Liebsten zu ihren Konzerten hinterherfliegen, wie er es Anfang November tat. Ein Insider berichtet jetzt im Interview mit Ok!, ⁣ wie stark die Liebesgefühle des Paares sind. "Travis und Taylor sind so verliebt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass sie es hassen, getrennt zu sein", erzählt er und fügt hinzu: "Wenn sie nicht zusammen sind, telefonieren sie nonstop per FaceTime und zählen die Tage, bis sie wieder zusammenkommen." Laut der Quelle vermisse die "Lover"-Interpretin ihren Partner schon.

Das bevorstehende Thanksgiving werde das Liebespaar wohl nicht zusammen verbringen. Die Musikerin sei in Brasilien geblieben, um ihre "The Eras"-Tour fortzusetzen, erzählte er in seinem Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce". Er werde bei KFC essen gehen.

Anzeige

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Anzeige

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de