So positiv äußert sich Alicia Keys über das Thema Altern!

Die Schönheit kommt mit dem Alter! Die erfolgreiche Sängerin Alicia Keys (42) feierte erst in diesem Jahr ihren 13. Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Swizz Beatz (45). Gemeinsam hat das Paar zwei kleine Söhne, die die gebürtige New Yorkerin stolz der Öffentlichkeit präsentiert. Auch privat ist die Sängerin mit sich im Reinen. Jetzt enthüllt Alicia, dass sie keine Angst hat, älter zu werden!

Gegenüber The Cut zeigt sich die zweifache Mutter positiv. "Ich liebe es, schlauer zu werden. Ich liebe es, mehr Erfahrung zu haben. Ich liebe es, zu wissen, was ich will!", verrät sie und fügt hinzu: "Ich liebe, dass ich selbst weiß, was richtig für mich ist und dass ich keine Bestätigung von anderen suchen muss, um zu entscheiden, was das Richtige ist!" Die US-Amerikanerin finde sich immer schöner, je älter sie werde, unter anderem "da sie ein offeneres Herz" habe.

Während ihrer beruflichen Anfänge habe die 42-Jährige Probleme gehabt, sich selbst zu akzeptieren. "Ich fühlte mich nie wohl und hübsch, wenn mein Gesicht und meine Haare nicht gemacht waren und wenn ich kein schönes Outfit getragen hatte!", offenbart die Sängerin. Dies sei nun anders.

Alicia Keys mit ihrem Mann und ihren Söhnen Egypt und Genesis

Alicia Keys, Sängerin

Alicia Keys bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen, Juni 2022

