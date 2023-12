Trotz neuer Flamme: Jeremy Allen White schmust mit der Ex!

Jeremy Allen White (32) sorgt mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen! Im Mai war bekannt geworden, dass sich der Schauspieler und seine Ehefrau Addison Timlin scheiden lassen. Seitdem ließ der "The Bear"-Star nichts anbrennen – und wurde mit so mancher Promidame gesichtet. Seit Kurzem soll er schließlich mit der Musikerin Rosalía (31) zusammen sein. Und doch gibt es nun Fotos, die Jeremy wieder ganz vertraut mit seiner Ex zeigen...

Nähern sie sich wieder an oder sind sie nur Freunde? Aktuelle Paparazzifotos zeigen das Ex-Paar am Freitag im Park. Gemeinsam schauen die zweifachen Eltern ihren Töchtern beim Spielen zu – und die Verabschiedung ist schlussendlich ziemlich innig! Jeremy und Addison umarmen sich lang und intensiv, beide haben dabei die Augen geschlossen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jeremy und seine Ex seit der Trennung so vertraut miteinander abgelichtet wurden. Schon im Juli gab es Fotos, die das frühere Paar bei einem Fußballspiel zeigten – und darauf küsste der Hollywoodstar die 32-Jährige sogar, jedoch nur auf die Wange.

Anzeige

Backgrid / Action Press Jeremy Allen White und Addison Timlin in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de