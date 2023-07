Trotz Scheidung: Jeremy Allen White küsst seine Ex Addison

Nähern sich Jeremy Allen White (32) und seine Ex Addison Timlin etwa wieder an? 2008 hatten sich der "Shameless"-Darsteller und seine Noch-Ehefrau kennen und lieben gelernt. Ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes gaben sich die beiden 2019 das Jawort. 2020 erblickte ihr zweiter Nachwuchs das Licht der Welt. Doch obwohl das Familienglück perfekt schien, wurde im Mai ihre Scheidung bekannt. Doch bahnt sich jetzt etwa ein Liebes-Comeback an? Jeremy und Addison wurden sehr vertraut in der Öffentlichkeit gesehen!

Wie die Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen, besuchte das einstige Paar am vergangenen Donnerstag ein Fußballspiel ihrer gemeinsamen Tochter Ezer – und tauschte am Rand des Spielfeldes immer wieder Umarmungen aus. Später, auf einem Parkplatz, zog Jeremy seine Ex sogar näher an sich heran und küsste sie auf die Wange. Lassen Jeremy und Addison nun ihre Liebe wieder aufleben oder war das Austauschen von Zärtlichkeiten rein platonisch?

Zuletzt machten Spekulationen die Runde, dass sich zwischen Jeremy und Addison ein Sorgerechtsstreit anbahnen könnte. Wie Radar Online berichtete, zeigen Gerichtsdokumente, dass sowohl der Schauspieler als auch seine Ex um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder kämpfen. Addison habe demnach bei der Einreichung der Scheidung das alleinige Sorgerecht beantragt und wollte Jeremy das Besuchsrecht zusprechen. Dieser möchte hingegen, dass beiden Elternteilen das Sorgerecht zugesprochen wird.

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juli 2019

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

