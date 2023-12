13 Jahre Liebe: Sarafina Wollny schwärmt von Ehemann Peter

Sarafina Wollny (28) kann ihr Glück wohl kaum fassen! Die Tochter von Silvia Wollny (58) geht schon seit über einem Jahrzehnt mit ihrem Mann Peter Wollny (30) durchs Leben. Gemeinsam durfte das Ehepaar bereits drei Kinder auf der Welt begrüßen: Nach den Zwillingen Emory (2) und Casey (2) machte die kleine Hope Angel Silvia das Familienglück komplett. Jetzt macht Sarafina ihrem Peter eine süße Liebeserklärung in den sozialen Medien!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die dreifache Mama einen kurzen Clip, in dem zahlreiche Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit als Paar zu sehen sind. "Meine Liebe", richtet sich Sarafina an ihren Peter und schwärmt dann in den höchsten Tönen: "Fast 13 Jahre. Wo ist die Zeit nur hin?" Zudem garniert sie ihr Posting unter anderem mit den Hashtags #fürimmer und #liebedich.

Zwar sind Sarafina und Peter schon seit rund 13 Jahren ein Paar – verheiratet sind die stolzen Eltern allerdings erst seit etwas über vier Jahren. Im Juli zelebrierten die Die Wollnys-Protagonisten ihren vierten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass schrieb die Influencerin im Netz: "Heute vor vier Jahren haben wir zueinander Ja gesagt – und ich würde immer wieder Ja sagen."

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny mit ihren Kindern Emory, Casey und Hope bei der Taufe im Oktober 2023

Instagram / peter.wollny2010 Sarafina und Peter Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey und Tochter Hope Angel Silvi

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny in der Türkei

