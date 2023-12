Drei Tage in der Klinik: Ana Johnsons Baby ist noch nicht da

Tim und Ana Johnson (30) müssen sich noch immer gedulden. Die YouTuber hegen schon seit fünf Jahren einen innigen Kinderwunsch. Doch leider mussten sie lange für ihren Traum kämpfen: Nach mehreren Behandlungen und Rückschlägen konnte das Paar im Mai dieses Jahres endlich verkünden, Nachwuchs zu erwarten. Mittlerweile sind die letzten Schwangerschaftstage gezählt, doch ihr kleiner Racker machte sich bis jetzt noch nicht auf die Reise zu seinen Eltern: Ana befindet sich schon seit vergangenen Freitag im Krankenhaus, allerdings ist ihr Baby noch nach wie vor in ihrem Bauch.

Seit einigen Tagen ist es jetzt schon still auf den Social-Media-Kanälen der Influencerin, dafür meldet sich aber ihr Mann nun zu Wort. In seiner Instagram-Story teilt der werdende Papa jetzt ein Bild, das den prallen Schwangerschaftsbauch seiner besseren Hälfte zeigt. Auf der Babykugel prangen einige Bänder und Schläuche – demnach ist ihr Sohnemann wohl noch immer nicht auf der Welt.

Dass sich das Ganze in die Länge ziehen könnte, kündigte Ana bereits in ihrer Story an, nachdem sie im Krankenhaus angekommen war. "Mit der Einleitung kann es einige Tage dauern, bis unser Engel bei uns ist, also macht euch keine Sorgen", erklärte sie ihren Fans und meldete sich ab: "Ich verabschiede mich vorerst bei euch, damit ich vollsten Fokus auf das Wichtigste ab jetzt habe."

