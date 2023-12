Ganz heimlich: Prinz Andrew genießt winterlichen Ausritt!

Er genießt das erste Adventswochenende! Prinz Andrew (63) ist das dritte Kind der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) und ihrem Mann Prinz Philip (✝99). Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für den zweifachen Vater: Der Brite soll in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Sämtliche militärische Titel wurden dem Royal daher entzogen. Nun zeigt sich Andrew aber ganz entspannt beim Ausritt!

Ein Paparazzo lichtete den in Ungnade gefallenen Prinzen am 02. Dezember bei einem Ausflug durch Windsor ab. Bei nebligem Wetter war der 63-Jährige am Samstagmorgen mit einer unbekannten Dame unterwegs. Die Bilder zeigen einen gut gelaunten Andrew, der den Ausritt auf seinem Pferd sichtlich zu genießen scheint.

Anders als Prinz Harry (39) darf der Skandal-Prinz übrigens in seiner königlichen Residenz wohnen bleiben. Der Pferdeliebhaber konnte mit seinem Bruder, König Charles III. (75), einen Deal aushandeln: Solange er für alle Reparaturkosten der Royal Lodge selber aufkommt, darf Andrew zusammen mit seiner Ex Sarah Ferguson (64) weiterhin auf dem Landsitz verweilen.

Anzeige

ActionPress Prinz Andrew, Royal

Anzeige

ActionPress Prinz Andrew, Royal

Anzeige

ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de