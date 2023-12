Nach Krebstod: Kinder sprechen jeden Tag zu Tom Parker (†)

Kelsey Parker und ihre Kinder mussten vor rund eineinhalb Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften! Im Frühjahr 2022 verstarb der The Wanted-Star Tom Parker (✝33) im Alter von nur 33 Jahren, nachdem er jahrelang gegen eine Krebserkrankung gekämpft hatte. Seine Witwe gewährt seitdem immer wieder Einblicke in ihr Leben nach dem Tod ihres geliebten Mannes. Jetzt berichtet Kelsey, dass ihre Kids Aurelia und Bodhi noch jeden Tag zu Tom sprechen.

Im Interview mit The Sun erklärt Kelsey, dass die vierjährige Aurelia und der dreijährige Bodhi ihren verstorbenen Vater in ihren Alltag integrieren. "Heute sagte meine Tochter so etwas wie: 'Ich sehe den Winter. Oh, Papa, siehst du das?'", erinnert sich die Britin. Sie befürworte diese Art und Weise, mit der Trauer umzugehen: "Ich sage dann: 'Sprich mit deinem Papa.'"

Außerdem macht Kelsey vor Aurelia und Bodhi auch kein Geheimnis aus der schweren Krankheit, an der Tom gestorben ist. "Die Kinder wissen alles darüber, was passiert ist", betont die zweifache Mutter und versichert zudem: "Sie verstehen, was ein Tumor ist."

Getty Images Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau Kelsey und ihrem gemeinsamen Kind

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker

