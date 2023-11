Offiziell: Michelle Hunziker turtelt mit Alessandro im Netz!

Sie sind eindeutig verliebt! Erst im vergangenen Jahr gab Michelle Hunziker (46) bekannt, dass sie sich von ihrem Mann Tomaso Trussardi (40) getrennt hat. Danach bändelte die Beauty mit dem Schönheitschirurgen Giovanni Angiolini an. Doch dieser Flirt hielt nicht lange. In den vergangenen Tagen wurde Michelle immer wieder turtelnd mit dem Osteopathen Dr. Alessandro Carollo gesichtet. Nun teilen sie ihr Glück mit der Welt!

Via Instagram teilt Alessandro nun niedliche Turtelaufnahmen mit seiner Michelle. Darauf albern die beiden wie zwei verliebte Teenager darum und strahlen bis über beide Ohren. Dazu schrieb er: "Du bist einfach so in mein Leben gekommen, ohne zu klopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise auf den Kopf gestellt." Er schwärmte zudem von Michelles Lachen, "das immer Positives ausstrahlt". "Ein blonder Engel, ein Geschenk des Himmels", schreibt der Mediziner.

Michelle und Alessandro schweben augenscheinlich total auf Wolke sieben. Denn auch die Moderatorin zeigt, wie happy sie mit ihrem Auserwählten ist. "Und wie immer machst du mich nervös", schreibt sie mit einem roten Herzchen in die Kommentarspalte.

Instagram / dr.carollo Michelle Hunziker und Alessandro Carollo

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Pierpaolo Ferreri / MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker im November 2023

