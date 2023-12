Während Ex um Existenz kämpft: Ioan Gruffudd knutscht Bianca

Ioan Gruffudd (50) macht wohl weiter wie bisher. Der Schauspieler und Alice Evans (52) führen schon jahrelang einen erbitterten Scheidungskrieg: Vor allem das Sorgerecht für ihre zwei Töchter ist ein großer Punkt in den Verhandlungen. Das kostet das ehemalige Schauspielerpaar nicht nur Energie, sondern auch einiges an Geld. Vor allem die "102 Dalmatiner"-Darstellerin hat wegen der Anwaltskosten kaum noch Geld übrig, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Das scheint ihren Ex Ioan aber eher weniger nahezugehen: Er wurde nun beim Knutschen mit seiner neuen Freundin gesichtet!

Paparazzi erwischten den "Fantastic Four"-Darsteller dabei, wie er ein paar schöne Stunden mit seiner besseren Hälfte Bianca Wallace genoss. Wie die Bilder zeigen, machen es sich die Turteltauben auf einer Picknickdecke in einem Park gemütlich und können dabei kaum die Finger voneinander lassen: Sie knutschen wie zwei frisch Verliebte herum. Im Anschluss spielte das Paar noch etwas mit ihrem Hund herum.

Ioan wirkt auf den Fotos frei von jeglichen Sorgen – und das, obwohl die Mutter seiner Kinder momentan um ihre Existenz fürchtet. "Alice war sehr aufgebracht und sagte, dass sie es sich nicht leisten kann, die Miete zu zahlen, wenn sie Ende des Monats fällig ist – zumindest nicht, wenn sie Essen kauft", verriet ein Freund der Schauspielerin Daily Mail. Aus diesem Grund bemühe sich die Ex des Schauspielers darum, einen Job bei Starbucks zu bekommen.

Anzeige

MEGA Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Dezember 2023

Anzeige

MEGA Ioan Gruffudd und Bianca Wallace , Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de