Das ging ins Auge! Florence Pugh wurde von etwas getroffen

Nun ist es auch der Schauspielerin Florence Pugh (27) passiert! In den vergangenen Monaten wurden verschiedene Stars und Sternchen mit allerlei Gegenständen während ihrer Auftritte beworfen. Unter anderem fielen Künstler wie Harry Styles (29), Bebe Rexha (34) und Adele Adkins (35) diesem Trend zum Opfer. Am Sonntag bekam der "Little Women"-Star während der Pressetour für Dune: Part Two nun auch etwas ab: Ein unbekannter Gegenstand traf Florence im Gesicht!

In einem auf X veröffentlichten Video wurde der fatale Moment festgehalten: Die "Oppenheimer"-Darstellerin steht zusammen mit ihren Schauspielkollegen auf der Bühne, als ihr etwas entgegenfliegt. Ein unbekannter Gegenstand trifft Florence in der Nähe des Auges. Sie zuckt sichtlich zusammen und scheint "Aua" zu sagen. Ihre Dune-Kollegen Timothée Chalamet (27) und Austin Butler (32) eilen ihr sofort zu Hilfe. Es ist nicht bekannt, ob die 27-Jährige schwer verletzt ist. Ihre Fans zeigten sich sehr verblüfft auf Social Media, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Der Sänger Harry Styles wurde bereits mehrfach von Gegenständen während seiner "Love on Tour"-Tournee getroffen. Der "As It Was"-Interpret wurde unter anderem mit Chicken Nuggets und Skittles beworfen: Zwei der Geschosse trafen ihn auch direkt am Auge!

Getty Images Florence Pugh im Oktober 2022

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles, Sänger

