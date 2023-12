Fans glauben: Darum tanzt Britney Spears in Clips merkwürdig

Könnte das die Erklärung sein? Seit Ende 2021 lebt Britney Spears (42) nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) – sie kann seither tun und lassen, was sie möchte. Ihre Freiheit zelebriert die Musikerin seither mit einer Menge freizügigem Content auf Social Media. Ihre Fans versetzt die Blondine damit aber eher in Sorge. Denn sie vermuten mehr als nur muntere Tänzchen dahinter!

In den vergangenen Monaten teilte Britney immer wieder Videos von sich, in denen sie teils leicht bekleidet und halb nackt vor der Kamera herumtänzelte. Auf X vermuten ihre Unterstützer deswegen, dass die "Toxic"-Interpretin an Akathisie, der sogenannten Sitzunruhe, leidet. Diese ist eine der häufigen Nebenwirkungen von antipsychotischen Medikamenten. Der Zustand macht sich durch Rastlosigkeit und mentales Unwohlsein bemerkbar. "Das würde auch erklären, warum sie die ganze Zeit so komisch herumtanzt", meint ein User dazu. Ob Britney tatsächlich an Akathisie leidet, ist aber unklar.

Erst vor wenigen Tagen erklärte die Sängerin, dass ihre Fans mit ihren Sorgen um sie, oftmals richtig liegen würden. "Sie haben immer den Verdacht, dass etwas vor sich geht. Nun ratet mal, Britney-Nerds... Ihr hattet zu 100 Prozent recht", erklärte Britney in einem langen Statement auf Instagram. Was genau passiert sei, erklärte die 41-Jährige aber nicht.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

Getty Images Britney Spears, Sängerin

