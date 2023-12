Zweiter Exit im Finale: Auch dieser Promi-BB-Star ist raus!

Heute Abend mistet der große Bruder rigoros aus! Im großen Finale von Promi Big Brother musste bereits der erste Bewohner seine Koffer packen: Für Matthias Mangiapane (40) platzte der Traum vom Sieg. Im Container bleibt es allerdings weiterhin spannend. Denn kurz nach Matthias' Rauswurf steht bereits der nächste Exit auf dem Plan: Auch Paulina Ljubas (26) fliegt im "Promi Big Brother"-Showdown raus!

Nach dem zweiten Spiel in der Arena müssen Paulina und Marco Strecker (21) zittern. Die Zuschauer haben wieder die Qual der Wahl und müssen für ihren Favoriten abstimmen: Paulina zieht in der Abstimmung den Kürzeren und ist somit aus dem Rennen! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin belegt bei "Promi Big Brother" 2023 also den vierten Platz.

Schon kurz nach dem Rauswurf kommt es zu einem Zusammentreffen mit allen anderen "Promi Big Brother"-Bewohnern der diesjährigen Staffel. Anlässlich des großen Finales versammeln sich nämlich die bereits ausgeschiedenen Kandidaten rund um Iris Klein (56), Patricia Blanco (52) und Co. gemeinsam mit den Moderatoren Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (52) im TV-Studio.

Anzeige

SAT.1 Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, Promi-BB-Kandidatin 2023

Anzeige

Sat.1 Die "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de