Erstes Mal Reality-TV: Will Dilara Kruse in weitere Formate?

Sieht man Dilara Kruse bald wieder im Fernsehen? Hinter der Ehefrau von Max Kruse (35) liegen aufregende Wochen. Gemeinsam mit zwölf weiteren Kandidaten wagte sie den Einzug in den Promi Big Brother-Container. Hier schaffte es die Spielerfrau bis ins Halbfinale. Die Teilnahme an der Sendung war ihre erste Erfahrung im Reality-TV. Im Promiflash-Interview verrät Dilara jetzt, ob sie sich zukünftig eine weitere Teilnahme an einem anderen TV-Format vorstellen könnte.

Scheinbar ist sich die 32-Jährige noch nicht sicher, ob sie eine TV-Karriere anstreben möchte. "Ich lasse mir erst mal Zeit, ich lasse es sacken. Ich muss gucken, wie ich mich da nachträglich sehe und wie das Feedback ist", erklärt Dilara gegenüber Promiflash. Bezüglich ihres Verhaltens bei "Promi Big Brother" hat sich die brünette Schönheit nichts vorzuwerfen. "Ich war ein toller Mensch. Da drin habe ich Gefühle gezeigt. Ich finde, ich habe viel gelernt", resümiert sie.

In der Show sorgte die Berlinerin mit ihrer offenen Art für ordentlich Trubel. Unter anderem geriet sie mit ihrer Kontrahentin Paulina Ljubas (26) heftig aneinander. "Du bist die hinterf*tzigste Person, die ich je gesehen habe", schoss Dilara gegen die Influencerin.

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

Instagram / dilaramardine Dilara Kruse, Mai 2022

Sat.1 Paulina Ljubas und Dilara Kruse bei "Promi Big Brother"

