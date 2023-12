Im Doppelpack: Das sind die "Die Bachelors"-Rosenverteiler!

Das gab es noch nie! Schon in 13 Staffel von Der Bachelor suchten liebeshungrige Singles ihre große Liebe. Für die 14. Staffel gibt es nun einige Neuerungen: Zwei Bachelors treten die Reise an! Sebastian Klaus und Dennis Gries sind die beiden Rosenkavaliere der 14. Bachelor-Staffel. Dennis sieht es gelassen, dass er einen Konkurrenten hat: "Zum zweiten Bachelor habe ich mich zunächst gefragt, ob das funktionieren wird. Jetzt denke ich mir aber, dass es cool ist, vielleicht einen Buddy an meiner Seite zu haben", verrät er vorab RTL.

