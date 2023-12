Inmitten des Skandals: Ahmt Prinzessin Kate hier Diana nach?

Ob sie Prinzessin Kate (41) Kraft gibt? Der britische Palast sieht sich derzeit schwerwiegenden Vorwürfen gegenüber. Schon einmal war den Royals vorgeworfen worden, sich Sorgen um die Hautfarbe von Prinz Harrys (39) Sohn Archie (4) gemacht zu haben. In seinem Enthüllungsbuch nennt der Journalist Omid Scobie nun explizit die Namen von Kate und König Charles (75). Die Prinzessin von Wales zeigt sich jetzt erstmals seit den Vorwürfen – und ist Prinzessin Diana (✝36) dabei sehr ähnlich.

Beim Besuch des Evelina London Children's Hospitals meint die Royal-Expertin Judi James in den Gesten und der Bewegung von Kate eine Ähnlichkeit zu Dianas Verhalten zu sehen. "Das einzige Mal, dass sie ihre linke Hand hebt, um sie in der Nähe ihres Bauches zu halten, sieht aus wie eine unbewusste Geste, um Dianas Verlobungsring zu zeigen. Diese Geste wurde mehr als einmal während der aktuellen Kritik durch Scobies Buch gesehen und die Geste könnte auf die Idee hindeuten, dass es Dianas Kraft ist, aus der sie schöpft", erklärt Judi gegenüber The Mirror. Vor allem der Umgang mit den Menschen in dem Krankenhaus sei sehr ähnlich zu Dianas Art, mit Menschen umzugehen.

Dass vor allem Kate mit derartigen Vorwürfen konfrontiert ist, soll der 41-Jährigen sehr zusetzen. "Sie ist traurig, dass ihr Name in diese Sache hineingezogen wurde, weil sie nichts damit zu tun hatte", beteuerte einen Insider im Gespräch mit Us Weekly. Kate sei definitiv kein Mensch, der über Hautfarben diskutiere.

Getty Images Prinzessin Kate in einem Kinderkrankenhaus

Getty Images Prinzessin Diana, November 1992

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch der Nottingham Trent University

