Erinnert Prinzessin Kate hier etwa an Dianas Rache-Kleid?

Steckt hinter ihrem Look eine tiefere Bedeutung? Zuletzt hatten König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) zum diplomatischen Weihnachtsempfang geladen. Unter den Gästen befanden sich auch Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41). Vor allem Letztere strahlte an der Seite ihres royalen Ehegatten – und das trotz der aktuellen Negativschlagzeilen rund um das Königshaus. Besonders ihr pailettenbesetztes Kleid sorgte dabei für Aufsehen. Sollte Kates Robe etwa an Prinzessin Dianas (✝36) berühmtes Rache-Kleid erinnern?

In der Daily Mail vergleicht Liz Jones den eleganten Look der Prinzessin von Wales mit Dianas legendärem Rache-Kleid. Die einstige Frau von Charles hatte es getragen, als er öffentlich seinen Ehebruch gestand. "Es war das ultimative Rache-Kleid. Kates Kleid signalisiert, wie damals Dianas Kleines Schwarzes [...], dass sie sich nicht einschüchtern lässt." Im Gegenteil: Stattdessen bot sie den Schlagzeilen die Stirn: "Sie wird nicht still und leise in die Nacht gehen. (Und, um ehrlich zu sein, warum sollte sie auch?)", schreibt Liz.

Trotz des Skandals um Omid Scobies Buch "Endgame" stehen die Fans weiterhin hinter den Royals. Auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Königshauses gibt es viel Zuspruch. "Es ist schön zu sehen, wie sich die vier gemeinsam über die in den Medien kursierende Hetze hinwegsetzen", hieß es beispielsweise in einem Kommentar.

SIPA PRESS Prinzessin Diana in London, 1994

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2023

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

