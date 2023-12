Julian Claßen verrät: So läuft das Co-Parenting mit Ex Bibi

So läuft das Co-Parenting bei den einstigen Ehe-Leuten! Vor rund anderthalb Jahren trennten sich Julian (30) und Bibi Claßen (30) nach etwa 13 Jahren Beziehung. Während Julian weiterhin sein Leben in der Öffentlichkeit teilt, hat sich Bibi komplett zurückgezogen. Um die gemeinsamen Kinder Lio (5) und Emily (3) kümmern sie sich aber in gleichen Teilen. Jetzt plaudert Juli aus, wie das Co-Parenting mit Bibi so läuft!

In einem neuen YouTube-Video sprechen der Influencer und seine neue Freundin Tanja Makarić (26) über die derzeitige Lage. "Es herrscht einfach Frieden, es ist alles entspannt", betont Julian deutlich. Tanja fügt hinzu, dass er und Bibi echt tolles Co-Parenting machen und alle glücklich sind. "Wir setzen uns alle an einen Tisch und unterhalten uns über die Kinder oder Gott und die Welt. Zum Beispiel zum Geburtstag oder auch Weihnachten sind wir alle aufeinander", führt die einstige Schwimmerin weiter aus. Julian sei am wichtigsten, dass es den Kindern gut geht und alle miteinander erwachsen reden können.

Schon vor einigen Monaten hatte der 30-Jährige erzählt, wie Bibi und er die Kinderzeit aufteilen: Eine Woche seien Emmi und Lio bei Julian und Tanja, danach wieder eine Woche bei Bibi und ihrem neuen Partner Timothy Hill. "Das ist dann für alle Beteiligten einfach ein schönerer Umgang und eine schönere Situation", hatte er in seinem Podcast "Die Petze und der Besserwisser" erklärt.

