Nach Interview-Release: Taylor Swift strahlt in edlem Look

Taylor Swift (33) strahlt mehr denn je! Erst vor wenigen Tagen wurde die Sängerin vom Time Magazine zur Person des Jahres gekürt. In diesem Rahmen gab sie auch ein großes Interview, worin einige private Details ans Licht kamen – unter anderem plauderte sie aus, dass sie und Travis Kelce (34) schon lange vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt ein Paar gewesen waren. Nach den Enthüllungen flasht Taylor nun in einem eleganten Look!

Am Mittwochabend besuchte die "Karma"-Interpretin die Premiere von "Poor Thing", des neuen Films ihrer Freundin Emma Stone (35). Für das Event erschien Taylor in einem schwarzen Look, bestehend aus einem samtigen Maxikleid mit einem flauschigen Fellmantel. Das Outfit rundete die mehrfache Grammy-Gewinnerin mit schwarzen High Heels und einer goldenen Tasche ab. Mit dabei waren auch die werdenden Eltern Suki Waterhouse (31) und Robert Pattinson (37), die zusammen mit TayTay den Film anschauten.

In dem großen Interview mit Time Magazine packte die 33-Jährige nicht nur über ihren neuen Freund aus, auch über ihre Tour sprach sie. Sie trainierte dafür megahart: "Jeden Tag bin ich aufs Laufband und habe die gesamte Setliste laut gesungen." Zu langsamen Songs sei sie gejoggt, zu schnellen gerannt – und immerhin umfasst ihre Setlist über 40 Lieder!

Taylor Swift in New York, Dezember 2023

Suki Waterhouse, Robert Pattinson und Taylor Swift nach einer Filmpremiere

Taylor Swift und Travis Kelce

