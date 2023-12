Promi-Büßen: Wird Emmy Russ an ihren Ausrastern arbeiten?

Emmy Russ (24) ist bereits mehrfach bei Das große Promi-Büßen ausgerastet! Die Reality-TV-Bekanntheit hat schon an den verschiedensten Formaten teilgenommen. Dabei sorgte sie vor allem mit ihrer störrischen Art für Aufsehen. Obwohl die einstige Kampf der Realitystars-Darstellerin auch jetzt immer wieder bei ihren Mitstreitern aneckt, kann sie ihre Sticheleien offensichtlich nicht lassen: Mit Promiflash hat Emmy nun über ihre Ausraster gesprochen!

Im Interview mit Promiflash lässt die 24-Jährige ihr bisheriges Verhalten in der Show Revue passieren. Sie gibt zu, dass ihre emotionalen Ausbrüche nicht nur im Reality-TV ein Problem für sie seien – auch im Privaten hat sie damit zu kämpfen. "Ich könnte vielleicht etwas daran arbeiten", lenkt das TV-Sternchen ein. Jedoch seien die Ausraster nicht nur ihre Schuld. Ihr platze nur der Kragen, wenn sie mit Menschen konfrontiert werde, die sie provozieren. Letztlich fügt die Influencerin noch hinzu: "Ich weiß nicht, ob ich wirklich etwas an meinem Verhalten ändern will!"

In dem Gespräch ging das Bikini-Model auch auf seine Runde der Schande ein. Die Vorwürfe von Olivia Jones (54) seien nichts gewesen, was sie selbst nicht bereits über sich wüsste oder gehört habe. Sie habe sich von der Showmasterin in keinem Moment unfair behandelt gefühlt – ansonsten hätte sie die Runde auch nicht über sich ergehen lassen. "Ich mache am Ende immer, was ich will", betont Emmy.

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Emmy Russ, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Erotikmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de