Schwere Jugend: Emmy Russ weint bei "Das große Promi-Büßen"

Emmy Russ (24) muss sich ihrer Vergangenheit stellen! Die Reality-TV-Bekanntheit nahm schon an etlichen Formaten teil und sorgte dabei vor allem mit ihrer lauten und aufmüpfigen Art für Aufsehen. Bei Das große Promi-Büßen muss sie sich nun ihren Fehltritten stellen und sitzt in der Runde der Schande vor der Moderatorin Olivia Jones (54). Dabei bricht Emmy sogar in Tränen aus!

In der Runde der Schande zeigt Olivia Emmy nicht nur Szenen aus der Vergangenheit – sondern auch aus der Gegenwart. Denn auch bei "Das große Promi-Büßen" schrie die Influencerin schon rum und stritt sich heftig mit Christin Okpara (27). Emmy packt daraufhin über ihre schwere Vergangenheit aus. Mit 15 habe ihr Vater sie verlassen und ihre Mutter zog mit ihr nach Spanien. Dann kam Emmy eines Tages nach Hause und ihre Mutter war samt aller Ausweisdokumente weg – sie musste ins Heim. "Dieses Kinderheim war wirklich ganz traumatisierend und schlimm. Sie haben viel Gewalt angewendet", weint sie. Sie wolle zwar ein besserer Mensch werden, aber ist verzweifelt: "Ich weiß nicht, wenn ich weiterhin so bin, wie das denn klappen soll."

Ihre Vergangenheit berührt die anderen Kandidaten sehr – und auch die Fans im Netz zeigen Verständnis. Dennoch rechtfertigt das laut vieler nicht Emmys Verhalten: "Traurig, aber keine Entschuldigung für ihr Verhalten!", twittert etwa ein Fan auf X. "Man kann im Erwachsenenleben nicht mehr alles mit der Kindheit entschuldigen und muss auch mal an sich arbeiten", meint ein anderer.

Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Emmy Russ, Erotikmodel

Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

