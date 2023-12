Fürstin Charlène strahlt in einem weihnachtlichen Outfit

Dieser Look versetzt in Stimmung! Fürstin Charlène (45) wagt sich schon seit einigen Monaten wieder in die Öffentlichkeit. Zuvor hatte die Frau von Fürst Albert II. von Monaco (65) einige Zeit lang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – auch von Eheproblemen wurde gesprochen. Davon hat sich die monegassische Fürstin mittlerweile wieder erholt. Auf einem Event strahlt Charlène jetzt mit der Weihnachtsbeleuchtung um die Wette!

Am Donnerstagabend eröffneten die Royals ein Weihnachtsdorf in Monaco und schauten sich die tolle Beleuchtung an. Zu diesem Anlass entschied sich die einstige Profischwimmerin für ein edles Gewand mit einem dunkelroten Tartan-Muster. Ihre blonden Haare trug Charlène total edel in einem Seitenscheitel – kombiniert mit Perlenohrringen und rot geschminkten ergab das einen festlichen Look.

Ihr Mann Fürst Albert war ebenfalls bei der feierlichen Eröffnung an Charlènes Seite – die zwei gemeinsamen Kinder Prinz Jacques (8) und Prinzessin Gabriella (8) blieben wohl zu Hause. Die beiden mussten immerhin erst vor wenigen Wochen am Nationalfeiertag teilnehmen und wirkten dabei alles andere als begeistert.

Fürstin Charlène im Dezember 2023

Fürstin Charlène und Fürst Albert bei der Eröffnung des Weihnachstdorfes

Charlène von Monaco, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella

