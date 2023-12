Kriselt es schon bei Jona Steinig und "Love Island"-Alessa?

Sind schon wieder dunkle Wolken über dem Liebeshimmel aufgezogen? Alessandra hatte bei Love Island zwar heftig mit Fabi (26) geflirtet – ein Paar wurde aus den beiden aber nicht. Stattdessen fand die Schweizerin ihr Glück wohl nach der Show in Jonathan Steinig (28). Sie teilte sogar schon ein gemeinsames Foto mit dem Influencer. Doch steht ihr Flirt schon wieder vor dem Aus?

Kurz nachdem Jona öffentlich gemacht hatte, dass er Alessa kennenlernt, meldete sich auch die Studentin zu dem Ganzen zu Wort. "[Es] ist alles kompliziert und nicht so einfach", lauten ihre Zeilen zum vermeintlichen Flirt auf Instagram. Sie wolle aktuell nicht mehr dazu sagen. Jona hatte bereits angedeutet, dass sie unterschiedliche Prioritäten haben.

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 7. Dezember 2023, 22:35 Uhr] gaben 81,6 Prozent der Teilnehmer an, daran zu zweifeln, dass die beiden ein Paar sind. Nur 18,4 Prozent würden sich freuen, wenn Jona und Alessa ineinander die große Liebe gefunden haben. Auch in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wirken die Leser eher skeptisch. "Will sie zu B:REAL?", fragte sich ein Nutzer. Ein anderer merkte an: "[Da] bekommt sie bestimmt noch ein paar Follower."

Anzeige

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Influencerin

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de