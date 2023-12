Wieder vergeben? Britney Spears tanzt halb nackt mit Mann

Britney Spears (42) machte zuletzt eine ziemliche Achterbahnfahrt der Gefühle durch. Nach dem Ende der Vormundschaft hatte die Musikerin im vergangenen Jahr Sam Asghari (29) das Jawort gegeben. Doch die Liebe der beiden hielt nach der Eheschließung nicht mehr lange – vor wenigen Monaten wurde die Trennung bestätigt. Doch offenbar ist die Sängerin nicht mehr allein: Britney teilt nun ein Video mit einem Unbekannten an ihrer Seite!

Via Instagram teilt die 42-Jährige ein Video von sich und ihrem angeblich neuen Lover. In diesem tanzen die beiden ziemlich ausgelassen und lasziv miteinander. Vor allem Brit scheint sich ziemlich wohl an seiner Seite zu fühlen. Lediglich in einem Bikini bekleidet, schwingt sie ihre Hüften und tanzt ihren Partner an. Wer der unbekannte Mann ist, ist bisher noch nicht bekannt. Ob es sich dabei wieder um ein Familienmitglied handelt?

Denn erst vor wenigen Wochen veröffentlichte die "Gimme More"-Interpretin einen Schnappschuss von einem Männerrücken, bei dem Fans bereits in heller Aufruhr waren. Doch die Blondine gab schnell Entwarnung und schrieb zu dem Insta-Beitrag: "Das ist mein Onkel. Was ist, wenn sein Rücken mein Gesicht ist?"

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit einem unbekannten Mann

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de