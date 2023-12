Shelly verschwendete bei "Are You The One?" Zeit mit Wilson!

Shelly hätte ihre Zeit bei Are You The One? lieber anders verbracht! In der Datingshow will sie endlich den richtigen Partner – ihr Perfect Match – finden. Dabei hat die Friseurin sich ziemlich auf Wilson eingeschossen. Auch der Tätowierer betont, dass sie seine Nummer eins ist – verhält sich aber extrem zurückhaltend und lässt sie kaum an sich ran. Promiflash erzählt Shelly, wie sehr sie Wilsons Verhalten verletzt hat!

"Auf der einen Seite sagt er: 'Du bist genau der Typ Frau, den ich mir vorstelle.' Aber auf der anderen Seite kommt er nicht auf mich zu und sucht eher Abstand, das habe ich nicht verstanden und das hat mich auch echt traurig gemacht!", gesteht sie im Promiflash-Interview. Shelly habe sich wegen ihrer Gemeinsamkeiten und seines Aussehens sofort auf Wilson fokussiert. "Ich habe in der Villa keinem anderen Mann die Chance gegeben, mich kennenzulernen, weil ich die Zeit damit verschwendet habe, auf ihn zu warten", echauffiert sie sich.

Wegen seines abweisenden Verhaltens vermuten die Zuschauer sogar, dass Wilson während der Dreharbeiten vergeben war. "Am Anfang dachte ich noch, er ist einfach nur sehr schüchtern und traut sich nicht, auf die Frauen zuzugehen. Ich habe gehofft, dass sich das nach ein paar Tagen legt – aber dem war nicht so", meint Shelly gegenüber Promiflash. Der Hamburger habe entweder Sport gemacht oder mit den Männern abgehangen – Flirterei mit Frauen Fehlanzeige.

