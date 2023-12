Traditionell schick? Prinzessin Beatrice trägt Schottenkleid

Der Look zum christlichen Fest! Zum Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate (41) gab sich neben anderen royalen Gästen auch das fünfte Enkelkind der verstorbenen Queen (✝96) die Ehre. Prinzessin Beatrice (35) kam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) und ihrem Stiefsohn Christopher Woolf zur Veranstaltung in die Westminster Abbey. Zur Feier des Tages putzte sich die Familie ordentlich heraus. Beatrice strahlte am Abend in einem festlichen Schottenkleid!

Die Prinzessin von York begeisterte mit ihrer Familie bei dem weihnachtlichen Auftritt. Hand in Hand liefen sie zu dritt bei der Festlichkeit auf. Die 35-Jährige trug ein langes, grünes und marineblaues Kleid mit einem ausgestellten Rock. Den Look vollendete sie mit einer schlichten Tasche und Samtstiefeletten. Stiefsohn Christopher und ihr Ehemann Edoardo überzeugten ebenso mit traditionell schicken Outfits.

Das Paar hatte bereits in der Vergangenheit mit seinem eleganten Erscheinungsbild beeindrucken können. Vor Kurzem hatten die beiden bei einer Premiere auf dem roten Teppich mit dem Blitzlichtgewitter der Kameras um die Wette gestrahlt. Das Paar schien mehr als glücklich miteinander zu sein.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi mit Sohn Christopher Woolf

Getty Images Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi

actionpress/ Ian West/PA Photos Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, Dezember 2023

