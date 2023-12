Bradley Cooper hat einen Foodtruck in New York eröffnet!

Bradley Cooper (48) baut sich jetzt ein zweites Standbein auf! Seit Jahren ist er als Schauspieler extrem erfolgreich. Durch das Co-Parenting seiner gemeinsamen Tochter mit Irina Shayk (37) und sein eigenes aufregendes Datingleben ist der Hollywoodstar auch privat eigentlich gut ausgelastet. Doch nun hat er sich noch eine weitere Aufgabe auferlegt: Bradley arbeitet in New York in einem Foodtruck mit!

Bilder zeigen ihn am Mittwochabend mit einer Schürze beim Servieren von Käsesandwiches, einer Spezialität seines Heimatstaates Pennsylvania. Glücklich steht Bradley am Grill, bedient die Kunden, scherzt mit seinen Kollegen und wirkt, als sei er ganz in seinem Element! Für den Foodtruck hat er sich mit dem Besitzer einer angesehenen Pizzeria zusammengetan. Alle Erlöse des Trucks "Danny & Coops" kommen wohltätigen Zwecken zugute. Laut 6 ABC soll der "Hangover"-Darsteller auch in Erwägung ziehen, aus dem Essenswagen irgendwann ein Restaurant zu machen, um die berühmten Sandwiches mit Steak, Käse und glasierten Zwiebeln in New York populärer zu machen.

Bei seinem Vorhaben bekommt der Gourmet wohl tatkräftige Unterstützung. Zu den Kundinnen des Foodtrucks in Greenwich gehörte neben seiner Ex Irina und Brooke Shields (58) auch Gigi Hadid (28)! Dem Model wird seit Monaten eine Liaison mit Bradley nachgesagt.

LIFESTYLOGY / TMX / MEGA Bradley Cooper im Foodtruck in New York, Dezember 2023

RCF / MEGA Bradley Cooper im Foodtruck in New York, Dezember 2023

Backgrid Irina Shayk und Bradley Cooper an seinem Foodtruck in New York, Dezember 2023

