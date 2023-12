Tanja und Julian Claßen verbringen Weihnachten mit Bibi!

Für das Weihnachtsfest gibt es einen besonderen Plan! Vor rund anderthalb Jahren trennten sich Julian (30) und Bibi Claßen (30) nach etwa 13 Jahren Beziehung. Während der YouTuber weiterhin sein Leben in der Öffentlichkeit mit seiner Freundin Tanja Makarić (26) teilt, hat sich Bibi komplett zurückgezogen. Für ihre gemeinsamen Kinder Lio (5) und Emily (3) will das einstige Paar dennoch zusammenhalten. Für die Festtage gibt es deswegen auch schon einen Plan: Julian und Tanja feiern Weihnachten mit Bibi!

"Weihnachten ist nachmittags auf jeden Fall bei Mama und Papa geplant und dann gehen wir zu Bibi nach Hause und verbringen da Weihnachten weiter", erklärt die ehemalige Profischwimmerin in Julians neuem YouTube-Video. "Dann gehen wir Party machen", fügt der zweifache Vater ironischerweise hinzu. Bei seiner Freundin kommt dieser Vorschlag offenbar gut an: "Können wir echt machen." Nach den Feiertagen gehe es mit Freunden und Familie nach Spanien in den Urlaub.

Dass Julian und seine Ex mittlerweile ein gutes Verhältnis haben, machte der Influencer im selben Video deutlich: "Es herrscht einfach Frieden, es ist alles entspannt." Tanja fügte hinzu, dass er und Bibi ein hervorragendes Co-Parenting betreiben und alle glücklich sind. "Wir setzen uns alle an einen Tisch und unterhalten uns über die Kinder oder Gott und die Welt. Zum Beispiel zum Geburtstag oder auch zu Weihnachten sind wir alle zusammen", führte die Beauty weiter aus. Julian sei am wichtigsten, dass es den Kindern gut gehe und alle miteinander auf erwachsene Weise reden können.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juni 2023

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

