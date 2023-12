Wer moderiert das "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffelfinale?

Wer schnappt sich den Sieg? Heute Abend lief die fünfte Folge von Wer stiehlt mir die Show? im TV. Neben Joko Winterscheidt (44), Hazel Brugger (30) und Florian David Fitz (49) war die Wildcard-Gewinnerin Nataly mit von der Partie. Die vier versuchten, Matthias Schweighöfer (42) den Moderationsposten streitig zu machen. Der Schauspieler ist schon die zweite Woche in Folge als Showmaster dabei. Konnte sich Matthias in dieser Woche erneut durchsetzen?

Von der ersten Spielrunde an lieferten sich die Kandidaten ein spannendes Battle um die Punkte. Wildcard-Kandidatin Nataly konnte allerdings nicht überzeugen und schied als Erste aus. Nach ihr folgte Florian. Bei dem Teleprompter-Spiel "World Heavybrain Champion" konnte sich anschließend Hazel gegen Joko durchsetzen. Im großen Finale trat sie somit gegen Matthias an – und es wurde noch einmal richtig aufregend. Mit einem Endpunktestand von fünf zu drei gewann schließlich die Komikerin! Sie hat sich somit die Show gestohlen und wird das Staffelfinale in der kommenden Woche moderieren.

Auch wenn er seinen Posten jetzt räumen muss – Matthias kam als Moderator sehr gut an! Nicht nur die Fans waren ziemlich begeistert von ihm, auch die TV-Quoten waren laut DWDL super. Seine erste moderierte Folge erzielte mit 21,1 Prozent die besten Quoten der aktuellen Staffel. Auch die Reichweite stieg: 200.000 Zuschauer mehr als in der Vorwoche schalteten ein.

