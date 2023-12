Feuerrot: Amal Clooney glänzt in paillettenbesetztem Kleid!

Sie ist ein echter Hingucker! Amal Clooney (45) besuchte vor wenigen Tagen die Verleihung der Fashion Awards in London und zeigte sich dabei besonders modisch auf dem roten Teppich. Nun begleitet sie ihren Mann George Clooney (62) auf die Premiere seines neuen Films "The Boys in the Boat" in Seattle. Dabei legt die Juristin einen glamourösen Auftritt hin: Amal funkelt in einem weihnachtlich roten Kleid!

So zeigt sich die Beauty auf Fotos, die InStyle vorliegen, in einem eleganten roten Kleid, das mit Pailletten besetzt ist. Dabei strahlt sie an der Seite ihres Ehemanns glücklich in die Kameras. Dazu passend trägt sie silberne Heels und eine farblich abgestimmte Clutch. George hingegen trägt einen blauen Rollkragenpullover und einen grauen Zweiteiler, passend zur kalten Jahreszeit.

Dass Amal auch in privaten Momenten ein Händchen für Mode hat, zeigte sie unter anderem bei einem Date mit ihrem Ehemann George in Venedig. Die beiden hatten gemeinsam ein Restaurant besucht. Hierfür schlüpfte die 45-Jährige in ein extravagantes grünes Abendkleid.

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

Getty Images Amal und George Clooney in Washington D.C.

Getty Images Amal Clooney mit ihrem Mann George im Oktober 2022 in Los Angeles

