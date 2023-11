"Hunger Games"-Rolle war Herausforderung für Hunter Schafer!

Etwas ganz Neues für Hunter Schafer! Die Schauspielerin erlangte durch ihre Rolle der Jules Vaughn in der Serie Euphoria weltweite Berühmtheit. Sie hatte bereits während ihrer Schulzeit für bekannte Marken wie Prada und Dior gemodelt. Vergangenes Jahr konnte sie sich eine große Rolle in dem Hunger Games-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" sichern. Nun beschreibt Hunter die Herausforderungen ihrer Rolle!

In dem Film schlüpft die Schauspielerin in den Charakter Tigris Snow, die treue Cousine des Präsidenten Snow. "Tigris fühlt sich wie die erste Figur an, in der ich nicht ein Teenager-Mädchen bin, das mir sehr ähnlich ist", erklärte die Aktivistin gegenüber ET. Ihre Rolle in "The Hunger Games" ist alles andere als ein einfaches Highschool-Mädchen, sondern eine Modedesignerin in ihren 20ern.

Ihre Schauspielkollegen Rachel Zegler (22) und Tom Blyth (28) äußerten sich erst kürzlich über ihren Einstieg in das Franchise. Der Schauspieler verkörpert in dem Film den Präsidenten Coriolanus Snow. "Um eine Rolle spielen zu können, müsse man lernen, sich in sie zu verlieben", offenbarte er gegenüber filmstars.

Getty Images Hunter Schafer, "Euphoria"-Star

Lionsgate Publicity "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes"-Payoff Poster

actionpress /Juan Rico / BACKGRID Tom Blyth und Rachel Zegler auf der 'The Hunger Games' Premiere, November 2023

