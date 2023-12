Mit nur 52 Jahren: Ex-NFL-Star Frank Wycheck ist gestorben

Tragische Nachrichten aus der Sportwelt! Jahrelang spielte Frank Wycheck in der amerikanischen Profiliga Football. Der Profisportler hatte insgesamt elf NFL-Saisons gespielt, bevor er 2003 in den Ruhestand ging. Nach seinem Karriere-Aus war er als Kommentator für den Radiosender Titans Radio und als Moderator der Nashville Sportradiosendung "The Wake Up Zone" tätig. Nun gibt es traurige Nachrichten: Frank ist mit nur 52 Jahren verstorben!

Das bestätigt seine Familie auf der offiziellen Website von Franks Ex-Verein Tennessee Titans. Der pensionierte Sportler sei am Samstagmorgen in seinem Haus gestürzt und dabei mit dem Kopf aufgeschlagen. Am Nachmittag wurde er nicht ansprechbar aufgefunden. Franks Angehörige bedanken sich in ihrem Statement bei der Öffentlichkeit für ihre Unterstützung und bitten in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre.

Auch Franks ehemaliger Verein zeigt sich von seinem plötzlichen Tod bestürzt. "Wir sind alle erschüttert, die Nachricht von Franks Tod zu hören. Er wurde von so vielen geliebt und sein Andenken wird immer geschätzt werden", erklärte die "Tennessee Titans"-Besitzerin Amy Adams Strunk in ihrem Statement auf der offiziellen Homepage.

