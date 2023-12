Monate vor ihrem Tod: Anna Cardwell hat heimlich geheiratet!

Es kommen mehr Details ans Licht. Im Januar war Anna Cardwell (✝29) mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen: Bei ihr wurde Krebs im vierten Stadium diagnostiziert. Ihr Freund Eldridge Toney hat sich in dieser schwierigen Zeit liebevoll um sie gekümmert. Nun erklärte ihre Mutter June Shannon (44) alias Mama June, dass ihre Tochter an den Folgen der Krankheit gestorben ist. Vor ihrem Tod hatte Anna allerdings noch einen besonderen Wunsch...

Laut der Heiratsurkunde, die TMZ vorliegt, haben Anna und Eldridge am 4. März in Wilkinson County, Georgia, den Bund fürs Leben geschlossen. Außerdem soll Annas Schwager – der Ehemann ihrer Schwester Pumpkin – der Trauzeuge gewesen sein. Dem Newsportal zufolge waren bei der Hochzeit enge Familienangehörige und ein Kamerateam anwesend, das Aufnahmen für ihre Realityshow "Mama June: From Not to Hot" gedreht habe.

Am Sonntag teilte Annas Mama die traurige Nachricht auf Instagram mit. "Mit gebrochenem Herzen geben wir bekannt, dass Anna nicht mehr unter uns ist. Sie ist gestern Abend um 23:12 Uhr friedlich in meinem Haus verstorben. Sie kämpfte einen höllischen Kampf für zehn Monate", schrieb June. Die Familie sei bei ihr gewesen, als sie starb – so habe die 29-Jährige es sich gewünscht.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihr Freund Eldridge Toney im Mai 2020

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

